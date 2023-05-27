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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق موانىء السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

صدى البلد

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق موانىء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث بلغت شدة الرياح ٢٨ عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا، وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.


وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 

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