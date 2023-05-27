أردوغان يلهب حماس مؤيديه قبل ساعات من جولة الحسم

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعزيز زخمه في خوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد ، وحث الأتراك على التصويت حيث دعا الرجل الذي يهدف إلى إلحاق الهزيمة به الناخبين إلى إخراج بلادهم من 'الحفرة المظلمة' لحكمه الذي دام عقدين.

اعتبرت المعارضة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت هذا الشهر أفضل فرصة لها حتى الآن للإطاحة بأردوغان ، والتخلص من التغييرات بعيدة المدى التي أدخلها على تركيا ، حيث تضررت شعبيته بأزمة غلاء المعيشة.

ويهدف المرشحان إلى استقطاب نحو 8 ملايين ناخب لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى.

وأظهرت الجولة الأولى من التصويت في 14 مايو أن أردوغان يتفوق على المعارض كمال كيليجدار أوغلو ، وحصل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان وحلفاؤه على أغلبية برلمانية في التصويت الأولي.

وحث أردوغان ، مخاطبًا مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز باسطنبول خلال مسيرة حملته الأخيرة ، على إقبال كبير.

وقال 'هل سنجري انتخابات غدا؟"

واضاف 'سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب (إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى)، هل سنكمل العمل الذي تركناه غير مكتمل في 14 مايو، بأغلبية ساحقة، ونأمل أن نوسع الفجوة غدًا؟' وسط خطاب حماسي

وقال كيليتشدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب ، إن كل من يحب تركيا يجب أن يصوت.

وكتب في تغريدة: 'إذا كنت تريد ذلك حقًا ، فسنخرج جميعًا من هذه الحفرة المظلمة معًا'. 'أنا أدعو جميع أفراد شعبنا بغض النظر عن وجهة نظرهم أو أسلوب حياتهم. هذا هو المخرج الأخير. كل من يحب وطنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع!'

وحصل أردوغان على 49.5٪ من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.9٪ لكيليجدار أوغلو.

حصل أردوغان على دفعة في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أيده سنان أوغان - وهو سياسي وطني جاء في المركز الثالث بنسبة 5.2٪.

في غضون ذلك ، حصل كيليجدار أوغلو ، الذي يرأس أكبر حزب معارض في تركيا ، حزب الشعب الجمهوري ، على تأييد حزب النصر المناهض للهجرة في جولة الإعادة.

إن انتصار أردوغان من شأنه أن يرسخ حكم الزعيم الذي غير تركيا ، ويعيد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتلائم رؤيته المتدينة مع ترسيخ السلطة بين يديه فيما يعتبره النقاد مسيرة نحو الاستبداد.

وفقًا لبيانات المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) ، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87٪ بما في ذلك أصوات المغتربين.

ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 5 مساءً. (1400 بتوقيت جرينتش) لأكثر من 60 مليون ناخب. ومن المتوقع أن تظهر النتائج غير الرسمية في وقت متأخر من يوم الأحد.