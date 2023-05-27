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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتخذ خطوات حاسمة للانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

صدى البلد

قال نائب رئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنينكو، إن بلاده تتخذ خطوات واثقة وحاسمة نحو الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن كورنينكو قوله:"إن كييف تدرك أن بناء حكومة نزيهة وتنفيذ سياسة فعالة لمكافحة الفساد يظلان من الأولويات الرئيسية لجميع السياسات الدولية لذلك تواصل اتباع كافة المعايير لتحقيق ذلك".

وشدد النائب البرلماني على أهمية تنفيذ برنامج الدولة المقررة لمكافحة الفساد 2023-2025، على الرغم مما تعانيه الدولة جراء الهجمات الروسية عليها، مشددا على أهمية الاستخدام الشفاف للأموال الموجهة لإعادة إعمار أوكرانيا والتنفيذ المشترك لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن النزاهة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا قدمت طلبا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو من العام الماضي حيث ترى أن الانضمام للمنظمة يعتبر أحد ركائز إعادة البناء الناجحة والتنمية للبلاد.

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التى تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.

ميدانيا.. أكد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح أحدهما فتاة، جراء قصف أوكراني على منطقة شيبيكينسكي بالمقاطعة.

وقال جلادكوف، وفقا لقناة /روسيا اليوم: "قتل حارس أمن لشركة عاملة في المدينة، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح أحدهما فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أصيبت بجروح في الأطراف السفلية، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما، ورجل آخر مصاب بجروح في الرأس، تم علاجهم في مستشفى المنطقة المركزية، فيما غادر الرجل المستشفى".

وأوضح أن القذائف ضربت أراضي مؤسستين كبيرتين، ونتيجة لذلك اندلع حريق بإحدى المنشآت، وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور، وتم نقل موظفي الشركة إلى مسافة آمنة، كما أن هناك أضرارا لحقت بالمنشأة وخط الكهرباء في المدينة، وتواصل خدمات الطوارئ والتشغيل فحص المنطقة.

من جانبه، أشار مصدر في السلطات المحلية بمدينة (ماريوبول) إلى إسقاط منظومات الدفاع الجوي الروسية، صاروخا أطلقته قوات (كييف) باتجاه المدينة.

وأكد المصدر، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا في مدينة (ماريوبول) بإقليم دونيتسك.
جدير بالذكر أن قوات كييف أطلقت أمس صاروخين بعيدي المدى على ماريوبول، وعلى الأرجح كانا من طراز "ستورم شادو"، التي سلمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية، في حين لم تقع أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية بالمدينة.

هذا وقد سبق للجيش الروسي أن حرر مدينة ماريوبول من قوات كييف.

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