الشرطة البريطانية توجه اتهام التحرش بالأطفال لرجل اعتقل بسبب تصادم داونينج ستريت

كشفت شرطة لندن، اليوم السبت، عن أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد اصطدام سيارته في بوابات داونينج ستريت ، موقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، يواجه اتهامات منفصلة بالتقاط صور غير لائقة للأطفال.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما مثل أمام المحكمة يوم السبت فيما يتعلق بالصور وتم حبسه احتياطيا للمثول التالي أمام محكمة ساوثوارك كراون في 23 يونيو.

وكان قد تم احتجازه يوم الخميس للاشتباه في تعرضه لأضرار جنائية وقيادة خطرة بعد حادثة داونينج ستريت ، التي لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عنه لحين إجراء مزيد من التحقيق في تلك الواقعة قبل إعطاء تفاصيل عن التهمة الأخرى.

وأكدت شرطة لندن أن التصادم لا يعامل على أنه 'مرتبط بالإرهاب' لكنها قالت إن ضباط من جناح مكافحة الإرهاب يدعمون تحقيقاتها.

ووضعت الشرطة طوقا خارج داونينج ستريت يوم الخميس بعد أن اقتربت سيارة من البوابة بسرعة منخفضة. بدت البوابة الرئيسية سليمة بعد الحادث.