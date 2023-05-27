عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية توجه اتهام التحرش بالأطفال لرجل اعتقل بسبب تصادم داونينج ستريت

مقر الحكومة البريطانية
مقر الحكومة البريطانية

كشفت شرطة لندن، اليوم السبت، عن أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد اصطدام سيارته في بوابات داونينج ستريت ، موقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، يواجه اتهامات منفصلة بالتقاط صور غير لائقة للأطفال.

 

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 43 عاما مثل أمام المحكمة يوم السبت فيما يتعلق بالصور وتم حبسه احتياطيا للمثول التالي أمام محكمة ساوثوارك كراون في 23 يونيو.

 

وكان قد تم احتجازه يوم الخميس للاشتباه في تعرضه لأضرار جنائية وقيادة خطرة بعد حادثة داونينج ستريت ، التي لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عنه لحين إجراء مزيد من التحقيق في تلك الواقعة قبل إعطاء تفاصيل عن التهمة الأخرى.

 

وأكدت شرطة لندن أن التصادم لا يعامل على أنه 'مرتبط بالإرهاب' لكنها قالت إن ضباط من جناح مكافحة الإرهاب يدعمون تحقيقاتها.

 

ووضعت الشرطة طوقا خارج داونينج ستريت يوم الخميس بعد أن اقتربت سيارة من البوابة بسرعة منخفضة. بدت البوابة الرئيسية سليمة بعد الحادث.

 

داونينج ستريت رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك شرطة لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

كامل العدد | نداء عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية بشأن نهائي أفريقيا

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

موضوعات متعلقة

الشيوخ النيجيري يوافق على مشروع قانون يقضي بزيادة الاقتراض من البنك المركزي

عشرات الآلاف يتظاهرون وسط بلغراد لدعم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

أردوغان يلهب حماس مؤيديه قبل ساعات من جولة الحسم

مقتل جنديي حرس حدود إيرانيين وعنصر من طالبان في تبادل لإطلاق النار

انفجار بركان بوبوكاتيبيتل المكسيكي وتحذير لـ 25 مليون شخص بعدم الاقتراب |فيديو

400 جندي أوكراني بألمانيا للتدريب على تشغيل دبابات إم 1 أبرامز الأمريكية

حاملة طائرات وسفن صينية تعبر مضيق تايوان وتايبيه تراقب

الجيش الروسي: أوكرانيا فقدت أكثر من 260 عسكريا في القتال خلال 24 ساعة فقط

ترشيحاتنا

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

منتجو الدواجن: تطوير سلالات جديدة لزيادة الانتاجية

62 جنيها .. تراجع الدواجن | ومفاجأة في سعر البيض

رونالدو لن يُتوج باللقب.. النصر يخسر الدوري السعودي لصالح الاتحاد

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

عمرو مصطفى: سأتبرع بتعويضات بيع ألحاني دون علمي لـ تحيا مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

مدير مدرسة عراقية يحمل طالبًا ويركض به ليلحق بـ الامتحان|شاهد

العواصف الترابية مغبّرة الدنيا .. أهم 7 أدوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

فيديو

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ