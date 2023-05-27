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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التحديات كبيرة.. نشأت الديهي: هذا الوطن مُنتصر لا محالة |فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض يحاول أن يُمصّر الأزمة العالمية، وكأن العالم أجمع لا يعاني من أي أزمة،  مشيرًا إلى أنه الرأي العام مهموم بالأزمة الاقتصادية ومسيرة بناء الدولة المصرية، أما موجة الرأي العام المصطنعة تحاول تسليط الضوء على بعض النقاط لإشغال المواطنين عما يجب الانشغال به، والانشغال ببعض المشاكل الصغيرة في أقصى اليمن أو أقصى اليسار، لرسم صورة مزيفة للواقع والوعي العام. 
 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الهدف من  رسم صورة مزيفة للواقع هو تشكيك المواطن فيما يحدث في مصر، مشيرًا إلى انه ليس لديه خيار او اختيار إلا خيار واحد دون أدنى تفكر ، وهو الوقوف قلبًا وقالبًا مع المشروع الوطني للدولة المصرية، فهذا الوطن منتصر لا محالة.
 

وأضاف: "التحديات الآنية أكبر بكثير من الماضي، ولكن الشعب لديه مناعة وعظمه ناشف، وبلدنا تستحق أكبر بكثير من الواقع الآن، ولذلك هناك ضرورة للعمل لتغيير الصورة الذهنية للدولة المصرية، ما تقوم به مصر الأن هو الأفضل في ظل الظروف الصعبة الحالية". 
 

ولفت إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين  نائب رئيس الوزراء الأسبق كتب مقالات في "الفاينانشيال تايمز"، مشددًا على ضرورة مواكبة مصر للواقع، وإجراء إصلاحات اقتصادية، مؤكدًا خلال حديثه في المقال بأن سبب الأزمة الاقتصادية هو الانفاق غير المسبوق على بعض المشروعات،  والحديث على أن  سبب الأزمة هو كورونا والحرب الروسية نوع من تسطيح الأزمة. 


ووجه حديثه للدكتور زياد بهاء الدين، قائلاً: " أخشى ان تكون قد تحولت إلى ناقد اقتصادي او للسياسات فقط ، تقدم للعمل، ولدينا الحوار الوطني جاهز لتقديم اقتراحاتك".     
 

نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الأزمة الاقتصادية أزمة الاقتصاد الحوار الوطني الدكتور زياد بهاء الدين

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