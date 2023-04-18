نشأت الديهي: تحقيق الاستقرار في السودان الهدف الأوحد للدولة المصرية

قال الإعلامي نشات الديهي، إن الهدف الأوحد للدولة المصرية هو تحقيق الاستقرار في الدولة السودانية، فليس من مصلحة القاهرة حدوث احتراب داخل الخرطوم، مشيرًا إلى أن بعض الاطراف الإقليمية تعمل على زيداة اشتعال الوضع في السودان، وهذا ضد مصلحة الدولة المصرية.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مجموعة من المليشيات في السودان تعاملت بشكل غير أخلاقي مع الجنود المصريين المتواجدين في الخرطوم، في اطار اتفاقية بين البلدين لتدريب المشترك بين الجيش المصري والسوداني.

مسؤول عن هذه القوات



ولفت إلى أن القوات المصرية في الخرطوم قوات فنية للتدريب ولإعطاء محاضرات، وليس قوات مقاتلة، معقبًا: "القوات المصرية عبارة عن 20 أو 30 جندي، وقائد القوات المصرية تحدث بكل ثقة، رغم احتجازه بأنه مسؤول عن هذه القوات" .