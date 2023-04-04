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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: انضمام فنلندا للناتو يجعل الحرب الروسية مستمرة لأجل غير مسمى

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سبب الحرب الروسية على أوكرانيا، منع تمدد حلف الناتو شرقًا اتجاه روسيا، ومع انضمام فنلندا  لحلف الناتو، يتوسع  الحلف تجاه روسيا بمساحة تصل لـ1200 كيلو، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على موسكو.

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وتابع "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن موسكو تحدثت بأن نقل أي معدات عسكرية إلى فنلندا، سيؤدي  إلى وجود موقف حاسم من موسكو، ولن نصمت على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن انضمام فنلندا للناتو يُقوي موقف الغرب، ويُضعف موقف موسكو.


ولفت نشأت الديهي، إلى أن فنلندا انضمت إلى الناتو خوفًا من التعرض لمصير كييف، وهذا يعني مزيد من الحصار لروسيا، مشيرًا إلى أن السويد تريد الانضمام إلى الناتو، ولكن تركيا رفضت انضمام السويد.
وأضاف أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو سيجعل الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة إلى اجل  غير مسمى، معقبًا: "ربنا يستر على ما هو قادم في الحرب" 

 

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