نشأت الديهي: أحلم بأن تحقق مصر من الموانئ سنويًا 100 مليار دولار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، للعمل على تطوير الموانئ والمناطق المجاورة لوجستيًا وخدميًا، وشبكة الطرق والمحاور.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع شمل الحديث على تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان التجارة بين مصر وليبيا، وتناول الاجتماع أيضا سرعة انجاز ميناء الاسكندرية الكبير المُعاد تخطيطه بشكل شامل، لكي يعود أهم ميناء في مصر.



وأضاف أن إمارة دبي لا تحتوي على بترول، ولكنها تحتوي على ميناء ضخم يسمى بجبل علي، وسنغافورة تحتوي على ميناء فقط، كما أن هولندا تحتوي على ميناء كبير ، مشيرًا إلى أن كل ميناء هولندا يربح أكثر من 50 مليار دولار في العام.



وأشار إلى أن ميناء الفجيرة في الإمارات يقوم بتموين السفن بصورة مماثلة لمصر 100 مرة، كما أن ميناء جبل علي يعد من اكبر الموانئ في العالم، مشيرًا إلى أن الموقف المصري من أهم المواقع على مستوى العالم، وبالتالي الموانئ المصرية لديها قيمة أفضل، ورغم ذلك الموانئ المصرية لا تحتل ترتيب دوري سواء في تموين السفن وخلافه.

الاستفادة من التجارب المحيطة



وأشار إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية في مصر بتطوير الموانئ، لكي تكون قادرة على المنافسة عالميًا، معقبًا: "أحلم بأن تحقق مصر من الموانئ سنويًا 100 مليار دولار، من خلال الاستفادة من التجارب المحيطة سواء في جبل علي وخلافه".