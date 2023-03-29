فريدة الشوباشي توضح الشق السياسي لمقترح الحوار الوطني لإشراف القضاء على الانتخابات

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات الذي تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني يثق بجميع المتواجدين بالحوار، كما يوضح أن الرئيس السيسى ليس فى نيته تغيير أى استفتاء أو انتخابات، لأن هناك قضاء يشرف على ذلك.

وأضافت "فريدة الشوباشي" خلال حوارها التليفزيوني على قناة اكسترا نيوز، أن الشق السياسي في الحوار هو أن نبدأ مرحلة فيها كل شخص يستطيع أن يتحدث، وهناك ديمقراطية حقيقية بالممارسة وليس بالكلام.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن لدينا قيادة سياسية تجعل الشعب يشارك معها ويتحدث عن متطلباته وأمنياته وما يفكر فيه والبناء للمستقبل، كما أنه لا يوجد تفرد بالرأى ولا إستئثار بالقرار.