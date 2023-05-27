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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة طارق أبو العينين .. إشادة بمنتجات وايت فيل بمعرض سيراميكا ماركت

طارق أبو العينين
طارق أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى،  تقريرا عن  مشاركة مصنع وايت فيل أحد مصانع سيراميكا كليوباترا  في معرض سيراميكا ماركت بأرض المعارض، بمشاركة  طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"المصنع يقدم كافة الأذواق في مختلف الأدوات الصحية والسيراميك والبورسلين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وايت فيل لم يرفع الأسعار خلال الفترة الماضية وكان هناك حرص على عدم زيادة الأسعار على المواطن المصري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك إقبال على شراء منتجات مصنع وايت فيل احد مصانع سيراميكا كليوباترا".

وكشف التقرير أن مصنع وايت فيل يستخدم أحدث  التكنولوجيات العالمية في إنتاج الأدوات الصحية لتوطين الصناعات بتكنولوجيا عالمية لدعم الصناعة الوطنية ".


وأشاد كافة المشاركين في  فعاليات معرض سيراميكا ماركت بجودة منتجات جناح وايت فيل التابع لمصانع سيراميكا كليوباترا .

ومن جانبه قال فتحي مبروك مدير مبيعات سيراميكا كليوباترا :" نصدر المنتجات الخاصة بنا لأكثر من 20 دولة بين أوروبا وأفريقيا  والدول العربية وتم عرض الوان جديدة من الأدوات الصحية ". 

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