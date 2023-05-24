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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين توزع مساعدات غذائية وطبية لمستشفى الجذام بالخانكة .. شاهد

مستشفى الجزام بالخانكة
مستشفى الجزام بالخانكة

بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  فى زيارة مستشفى الجذام بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية .

وقامت المؤسسة بتوزيع المساعدات ومواد غذائية ووجبات ساخنة وألحفة فايبر وكراتين تموينية وأدوية المناعة والبطانة وعلاج سكر.

وتعمل مؤسسة أبو العينين الخيرية مع مستشفي الجذام منذ انشائها فى رعاية المرضي وأسرهم بالعلاج والمساعدات الشهرية .

 

وتقوم المؤسسة  بزيارة المستشفي في كل المواسم والمناسبات لتوزيع كل احتاياجتهم واليوم جئنا لزيارة أهالينا من المرضي لنقدم لهم كل الدعم والتحية من النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية ونحمل لهم هدايا المؤسسة .

وتعتبر مستعمرة الجذام بالخانكة واحدة من مستشفيات عديدة تقوم مؤسسة أبو العينين برعايتها، ولديها قسم خاص في مطبخ المؤسسة لإعداد وجبات للمرضي بمواصفات خاصة وايضا تقدم أجهزة وعلاجا ورعاية لبعض المستشفيات.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وكيل مجلس النواب الخانكة توزيع المساعدات رعاية المرضي

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