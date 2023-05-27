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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«أبوالعينين الخيرية» تشارك في قوافل ستر وعافية.. وعزة مصطفى: ربنا يديم التكافل|فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة ستر وعافية

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مؤسسة أبو العينين الخيرية مستمرة في عمل الخير منذ أكثر من 40 عامًا، مُضيفة: "مؤسسة أبوالعينين تجبر خواطر الناس".

 

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وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "ربنا يديم علينا فكرة التكافل".

وتابعت عزة مصطفى: "مؤسسة أبو العينين الخيرية شاركت التحالف الوطني في قافلة ستر وعافية في محافظة الشرقية، والقافلة الجديدة قدمت خدمات كثيرة لأهالي عدد كبير من القرى في الشرقية لأكثر من 30 ألف مستفيد".


وعرضت عزة مصطفى  تقريرًا يرصد فعاليات قافلة ستر وعافية في محافظة الشرقية بمشاركة مؤسسة أبوالعينين الخيرية .

 

وأشاد مجموعة من المواطنين في التقرير بعمل مؤسسة أبوالعينين الخيرية وقوافل ستر وعافية.

 

وقالت سيدة في التقرير: "مؤسسة أبوالعينين تساعدنا بشكل كبير.. وكتر خيرهم على ما يقومون به من أجل مساندتنا".
 

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