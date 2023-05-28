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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: يا ترى الزمالك خسر طارق حامد؟

طارق حامد
طارق حامد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي فوز طارق حامد بالدوري السعودي مع اتحاد جده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب مهيب عبد الهادي: "‏طارق حامد يفوز بالدوري السعودي مع اتحاد جدة، مبروك يا طارق انت وحجازي".

 

وطرح مهيب عبد الهادي سؤال: "يا تري الزمالك خسر طارق حامد.. لا تعليق".

 

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن نتائج الأشعة التي خضع لها طارق حامد، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمس، أثبتت تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة إلى الركض مجددًا.

وأكدت “الرياضية” أن موسم طارق حامد مع نادي الاتحاد انتهى بنسبة كبيرة، بعد الكشف الطبي الذي خضع له، أمس، الأمر الذي يعني غيابه عن مواجهات الحسم لفريقه أمام الهلال في الجولة الـ 27، وجرت مساء أمس، والباطن ضمن الجولة الـ 28، والفيحاء في الجولة الـ 29، والطائي في الجولة الأخيرة.

 

 

وتعرض حامد للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة “الكلاسيكو” أمام الهلال بمقر النادي في جدة.

وانضم طارق حامد لاتحاد جدة حامد الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين، قضى منهما موسمًا واحدًا، حيث لعب بقميص النادي 27 مباراة في جميع المسابقات التي شارك فيها، منها 23 مباراة في دوري روشن السعودي، وحصل على سبع بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

 

طارق حامد

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