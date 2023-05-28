الكهرباء: لدينا من الإنتاج ما يلبي الاحتياجات ويسمح بالتصدير.. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا لدينا من الإنتاج ما يلبي كل الاحتياجات وأيضا احتياطي يسمح لنا بالتصدير.

وأضاف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الاحتياطي يأمن التغذية الكهربائية لفترات طويلة.. لدينا قدرات رسمية للإنتاج حوالي 59 ألف ميجا وات".

وأردف: "نحتاج نشغل حوالي 30 ألف ميجا وات وهذا يعني أن الاحتياطي المتبقي جاهز للعمل وقت الاحتياج حوالي 17 ألف ميجا وات، ومتوقع أن يتخطى الاحتياطي هذا العام 65 ألف ميجا وات".