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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشناوي
الشناوي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن مدي استعداد الشناوي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتعرض محمد الشناوي، للإصابة في عضلة السمانة، عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويستضيف النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي، يوم 4 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي، يوم 11 من الشهر ذاته، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

 

الشناوي

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