الإسماعيلي: نحترم أحكام القضاء وهذا الرجل سيدير النادي خلال الفترة المقبلة

تحدث أسامة خليل المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي عن إعلان اللجنة المؤقتة التي تواجدت لإدارة النادي بانتهاء صلتها بالنادي.



قال أسامة خليل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المرحلة التي يمر بها النادي الإسماعيلي حاليا تحتاج إلى كثير من الجهد وكثير من الصبر"



وأضاف: "قفزة الإسماعيلي من المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري إلى المركز الحادي عشر يمنحنا انطباع بأن القادم قد يكون أفضل" .

وواصل: "نحن نحترم أحكام القضاء ولابد من التكاتف لإنقاذ النادي الإسماعيلي".



واختتم: "المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي هو من سيدير النادي في الفترة المقبلة وفقا للائحة".