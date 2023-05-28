فرجاني ساسي: طارق حشيش سبب فشل تجديدي مع الزمالك.. فيديو

قال فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، إن قرار الرحيل من نادي الزمالك أصعب قرار اتخذته في حياتي، كما أن الأيام الأخيرة عانيت بسبب الأخبار غير الصحيحة التي تم نشرها بشأن مستقبلي.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه عانى من الأخبار غير الصحيحة في آخر أيامه بنادي الزمالك، موضحًا أن النادي الأهلي يجامل في الكثير من المواقف عكس باقي الأندية في مصر.

وتابع: موقف شد السماعة الذي حدث مع الحكم «أمين عمر» لا يستحق كل هذه الضجة، كما أن الموقف يحدث مع بعض اللاعبين ولا يتم التعامل معه بنفس الدرجة التي تعامل بها بعض الأشخاص معي.

وأوضح فرجاني ساسي، أن النادي الأهلي لم يتواصل معي في أي وقت من أجل الحصول على خدماتي، ومن الصعب اللعب للأهلي بعد ما رأيته من الزمالك وجماهيره منذ قدومي إلى مصر، حتى بعد رحيلي.

وتابع: طالبت من لجان الزمالك منحي جزءا من مستحقاتي المتأخرة قبل الحديث عن التجديد، مضيفًا أنه جلس أكثر من 50 مرة مع اللجان التي عينت بشأن الحصول على مستحقاته، ولكن دون جدوى.

وأوضح فرجاني ساسي، أنه أتم الاتفاق مع أمير مرتضى، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بشأن التجديد قبل نهائي القرن، ولكن رحيل مجلس الإدارة عطل كل شيء.

وأشار فرجاني ساسي إلى أن الكابتن أيمن يونس، أتم الاتفاق معه من أجل التجديد والأمر متوقف فقط على التوقيع، وقبل التوقيع بدقيقة دخل «طارق حشيش» عليهم وأفسد التجديد، موضحًا أن أيمن يونس الوحيد الذي شعرت بمصداقيته خلال مفاوضات التجديد للزمالك.