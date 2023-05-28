محمد فضل لـ أمام عاشور: لو رجعت مصر لا تستحق كلمة محترف

نصح محمد فضل لاعب الأهلي السابق، أمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالتمسك بالاحتراف في الخارج وعدم العودة للدوري المصري.



وأضاف خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: "بسأل إمام عاشور انت راجع ليه مصر؟ عشان الفلوس؟ تبقا غلطان انت راجع ليه بقا قولي السبب؟ انت وصلت لليفل أعلي برة مصر ليه رجعت ؟ عشان الفلوس ؟ ولا عشان الغربه ؟ لو عشان الاثنين دول يبقا لا تستحق كلمه محترف.



وتابع: "أنصح أمام عاشور التمسك بفكرة الاحتراف، لأن عودة اللاعبين الي الداخل مرة أخرى بعد تجربة احتراف قرار غير موقف.

واختتم: “اتمنى زيادة عدد المحترفين في الخارج لانه سيعود بالنفع على مصر”.