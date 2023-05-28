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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساحته 1000م2.. تدمير مستودع كبير بعد سلسلة انفجارات في كييف

انفجارات بأوكرانيا
انفجارات بأوكرانيا

أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي جولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.

وقال كليتشكو عبر قناته على "تيلجرام"، اليوم الأحد: "في حي جولوسيفسكي، تم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع... اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطعات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كييف تدمير مستودع حريق الأراضي الأوكرانية أوكرانيا

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