عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج عبدالفتاح زيدان: أرغب بعمل فيلم وثائقي عن حياة أحمد زكي| فيديو

أحمد زكي
أحمد زكي

أكد المخرج السينمائي الشاب، عبد الفتاح زيدان، أن  فيلم “يحكي أن”، يحكي عن شاب، لديه موهبة في الرسم، مشيرا إلى أن الشاب من خلال الفيلم لديه هدف هام، وهو أنه يجب على الشباب تحقيق ذاتهم والعمل رغم أي ظروف.

وقال عبد الفتاح زيدان، خلال  لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن قصة محمد بدأت بانفصال والديه، حتى أن والدته قامت بإرساله لدار الأيتام وتركته.

 

وأضاف أن محمد كان لديه موهبة في الرسم، وهو ما قابلته الدار بالرفض، وطردته إلى الشارع، ولكن استطاع أن ينمى موهبة الرسم حتى استطاع أن يفتح مكان ليقوم به برسوماته.

عمل فيلم وثائقي

وتابع: “لدي رغبة في عمل فيلم وثائقي عن الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف عن تفاصيل قصة حياته، ومشواره الفني”.

عبد الفتاح زيدان فيلم “يحكي أن أحمد زكي الرسم برنامج “صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

تلميذات خلعن العباءة.. السعودية تحقق في محتوى عرض مسرحي طلابي| فيديو

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم تدريبا على معايير المستشفيات الخضراء بالأقصر

وزير الداخلية التركي يدلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

المخرج عبدالفتاح زيدان: تأثرت بشخصية الطفلة النائمة أمام الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ