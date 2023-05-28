المخرج عبدالفتاح زيدان: أرغب بعمل فيلم وثائقي عن حياة أحمد زكي| فيديو

أكد المخرج السينمائي الشاب، عبد الفتاح زيدان، أن فيلم “يحكي أن”، يحكي عن شاب، لديه موهبة في الرسم، مشيرا إلى أن الشاب من خلال الفيلم لديه هدف هام، وهو أنه يجب على الشباب تحقيق ذاتهم والعمل رغم أي ظروف.

وقال عبد الفتاح زيدان، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن قصة محمد بدأت بانفصال والديه، حتى أن والدته قامت بإرساله لدار الأيتام وتركته.

وأضاف أن محمد كان لديه موهبة في الرسم، وهو ما قابلته الدار بالرفض، وطردته إلى الشارع، ولكن استطاع أن ينمى موهبة الرسم حتى استطاع أن يفتح مكان ليقوم به برسوماته.

عمل فيلم وثائقي

وتابع: “لدي رغبة في عمل فيلم وثائقي عن الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف عن تفاصيل قصة حياته، ومشواره الفني”.