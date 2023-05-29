صناعة البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة خلال اجتماعها اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري.

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها الأول اليوم الاثنين طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح آفاقا جديدة للتصدير.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني اليوم الاثنين، طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

وناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لإنشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة.

وتعقد اللجنة 3 اجتماعات غدا الثلاثاء ، حيث تناقش في اجتماعها الأول طلبات احاطة مقدمة من النائبة منى عمر بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الورق في مصر، وكذلك خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين صناعة الأحبار، وكذلك طلب احاطة بشأن عدم وجود رقابة فعالة على مطابقة المنتج المصري للمقاييس العالمية للجودة مما يقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي اجتماعها غدا الثلاثاء، تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث غدا الثلاثاء ، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام من أجل استعادة تشغيل شركة النصر للأدوية.