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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تعرف على جدول مواعيد المباريات المقررة اليوم السبت، والقنوات الناقلة لها بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث تشهد مباريات في عدة دوريات محلية وعالمية:

**دوري Nile:**
1. بلدية المحلة ضد زد اف سي - الساعة 5 مساءً على قناة 1 on time sport.
2. الجونة ضد الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساءً على قناة 1 on time sport.

**الدوري الإنجليزي:**
1. وست هام ضد ليفربول - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.
2. فولهام ضد كريستال بالاس - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
3. مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.
4. نيوكاسل يونايتد ضد شيفيلد يونايتد - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.
5. وولفرهامبتون ضد لوتون تاون - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
6. إيفرتون ضد برينتفورد - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
7. أستون فيلا ضد تشيلسي - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الإسباني:**
1. لاس بالماس ضد جيرونا - الساعة 3 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 3.
2. ألميريا ضد خيتافي - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
3. ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
4. أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**الدوري الإيطالي:**
1. ليتشي ضد مونزا - الساعة 4 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. يوفنتوس ضد ميلان - الساعة 7 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.
3. لاتسيو ضد هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

**الدوري الألماني:**
1. بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.
2. لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 4:30 عصرًا.
3. فرايبورج ضد فولفسبورج - الساعة 4:30 عصرًا.
4. أوجسبورج ضد فيردر بريمن - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
5. باير ليفركوزن ضد شتوتجارت - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري الفرنسي:**
1. باريس سان جيرمان ضد لوهافر - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**الدوري السعودي:**
1. الرائد ضد الاتفاق - الساعة 6 مساءً على قناة SSC HD.
2. الأخدود ضد أبه

ا - الساعة 6 مساءً على قناة 2 SSC HD.
3. الخليج ضد النصر - الساعة 9 مساءً على قناة SSC HD.

الاتحاد السكندري أستون فيلا ضد تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني باير ليفركوزن بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند بلدية المحلة ديبورتيفو ألافيس شيفيلد يونايتد

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