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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختفاء مركب يحمل 3 صيادين في عرض البحر قبالة سواحل العريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسببت العواصف الترابية التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء،  ليلة أمس ، في اختفاء  مركب  في عرض البحر المتوسط  ،و عليه ٣ صيادين  مفقودين حتى الان، بعد انقطاع الاتصال معهم   و بدات فرق الإنقاذ في البحث عن المتطوعين.

٢٠ مركبا:

وانطلقت نحو ٢٠ مركبا من ميناء العريش البحري  منذ الصباح للبحث عن المركب والصيادين المفقودين  اعتمادا على خبرات الصيادين السابقة .

وقالت مصادر إنه من المحتمل أن تكون الرياح والأمواج،  قد جرفت المركب إلى جهة الشرق،في تجاه مناطق الشيخ زويد ورفح .

وتسببت العواصف في إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني على التوالي. 

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العريش صيادين مركب البحر عرض

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