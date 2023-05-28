اختفاء مركب يحمل 3 صيادين في عرض البحر قبالة سواحل العريش

تسببت العواصف الترابية التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء، ليلة أمس ، في اختفاء مركب في عرض البحر المتوسط ،و عليه ٣ صيادين مفقودين حتى الان، بعد انقطاع الاتصال معهم و بدات فرق الإنقاذ في البحث عن المتطوعين.

٢٠ مركبا:

وانطلقت نحو ٢٠ مركبا من ميناء العريش البحري منذ الصباح للبحث عن المركب والصيادين المفقودين اعتمادا على خبرات الصيادين السابقة .

وقالت مصادر إنه من المحتمل أن تكون الرياح والأمواج، قد جرفت المركب إلى جهة الشرق،في تجاه مناطق الشيخ زويد ورفح .

وتسببت العواصف في إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني على التوالي.