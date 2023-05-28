اشترط رقما خرافيا.. المستشار المالي السابق للزمالك يرد على اتهامات فرجاني ساسي

علق طارق حشيش، المستشار المالي السابق لنادي الزمالك، على تصريحات فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء السابق والدحيل القطري الحالي، بشأن فشل تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وكان فرجاني ساسي صرح لبرنامج “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه أتم الاتفاق مع أيمن يونس، عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك، من أجل التجديد، وقبل التوقيع بدقيقة دخل «طارق حشيش» عليهم وأفسد التجديد.

وكتب طارق حشيش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" ردا على تصريحات اللاعب فرجاني ساسي.. اللاعب عقده كان بـ ٥.٧ مليون يورو في ٣ سنوات غير الشروط الاضافية يعني حوالي ٢ مليون يورو سنويا يعني بسعر اليوم ١٠٠ مليون جنيه في السنه تقريبا باسعار السوق وكان المفروض انه عقده هدية من المستشار تركي آل الشيخ لكن فوجئت إن مرتبه بيخرج من خزينة النادي!!!!! و النادي ميقدرش على الأرقام دي ".

وأضاف:" عندما جلسنا مع اللاعب للتجديد طلب زيادة عقده ٥٠٪؜ غير عمولة وكيله اللي طلبها من أيمن يونس ، وعليه قمت بإنهاء المفاوضات على الفور لأنه لاعب فوق السن وميساويش هذا الرقم وخزينة النادي لا تتحمل ٣ مليون يورو في السنة للاعب واحد

وبعدها قمنا بالتجديد لنصف فريق الزمالك وزيزو و إمام عاشور وفتوح وأوباما ونص الناشئين والزمالك بدون اللاعب فرجاني الزمالك العظيم حصل على الدوري سنتين وكان موقوف قيد الحمد لله فضل ربنا ولجنتين محترمين اشتغلوا في ظروف صعبة جدا

ده الفرق بين إدارة بتحب النادي وفهمة إدارة وتمويل وإدارة تانية خبرة في الكلام الكتير".

وتابع: " الحقيقة مصر كلها كانت بتوصيني أجدد لفرجاني ونا راجل لغتي الأرقام وأرقام اللاعب كانت أغلى من أغلى لاعب بالفرقة اللي هو طارق حامد ٣ أضعاف وسن اللاعب وانتاجه لا يساوي ربع الرقم اللي في عقده غير الانذارات المتعمدة و الغيابات المستمرة".