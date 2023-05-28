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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بحلوان لجلسة 31 مايو.

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وأوضح أمر الإحالة أن المتهم عبد العزيز محمد الشيمي، السن/ 19 عاما-  ومقيم /13 شارع النويد- العربة القبلية- حلوان- القاهرة- في يوم 19 / 09 / 2022- بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض- لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

نجل لاعب الزمالك

 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

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