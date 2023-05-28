رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك؟ ارتبط اسم مدرب المصري السابق بالفارس الأبيض، بعد تداول أنباء وتقارير صحفية عن اقتراب رحيل الكولومبي أوسوريو عن تدريب الزمالك .

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى البعض أن المدرب الكولومبي فشل في تحقيق مهمته في إنقاذ الزمالك.

رحيل أوسوريو

في سياق آخر، ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدرب كلوب أمريكا المكسيكي خلفا لـ فيرناندو أورتيز.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك وتولي حسام حسن المهمة خلفا له .. تابع الفيديو جراف التالي: