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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجارية الجيزة: مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين

صدى البلد

التقي النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمجلس ادارة شعبه المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة بالاضافة الي استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها بحضور عبدالله غراب النائب الاول و احمد الخولي سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة وصابر سرور وسلوى لطفى ومحمد الحداد واحمد عتابى اعضاء مجلس الادارة وعادل رزين مستشار الغرفة 

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين استيراد مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية وتحديد ماهية ومكونات السلع التى يطلق عليها مستلزمات الانتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع بالاضافة الى الافراج السريع عن المنتجات بالموانى لدعم الصناعة  

وأشاد الحاضرون بنتائج اجتماع السيد الرئيس مع المجلس الاعلى للاستثمار و طالبوا بزيادة والتوسع فى فرص منح الرخصة الذهبية حيث يتيح ذلك المزيد من الاستثمارات واختصار الاجراءات للمستثمرين مما يشجع حركة رأس المال لاقامة المشروعات و اختصار إجراءات الانشاء في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوه واحدة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه واصدار الموافقة من رئيس الوزراء للمشروعات الاستثمارية للبدء فى الأعمال دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى للاستثمار في مصر وتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الاعمال ودمجها فى جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتسهيل على المصدرين والمستوردين 

وأشاد النائب عادل ناصر بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لحل مشاكل المستوردين والمصدرين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانى وانشاء العديد من الموانى الجافة لتخزين البضائع تمهيدا لتصديرها وطالب ايضا بالمزيد من الاجراءات لدفع وتنمية الاقتصاد المصرى مؤكدا ان الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل علي دعم الصادرات المصرية علي النفاذ الي الاسواق العربية والافريقيه للمساهمه في رفع القدره التصديرية للدولة

وأشار ناصر الى ان مجلس ادارة الغرفة سيقوم بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين والتى تشمل اهم العقبات المالية والادارية التى تواجه قطاع التصدير والاستيراد وكيف يمكن حلها وما هى اهم الاثار السلبية الناتجة من توقف قطاع الاستيراد عن استيراد المنتجات والسلع وخاصة مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية بالاضافة الى العوائق التى تواجه المصدرين من تعدد الجهات الرقابية والادارية وتعدد الجهات المشرفة على عمليات التصدير 

وأوضح رئيس تجارية الجيزة ان الغرف التجارية تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجارى المصرى والمساهمة فى برامج الانماء الاقتصادى وتوفير احتياجات المواطن من خلال اقامة المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الانتاج المصرى حتى يستطيع التواجد فى الاسواق العالمية 

وأشاد الحاضرون بالاجراءات التى بدأت الدولة باتخاذها لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا و إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد و التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة

 

 

عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام المصدرين المستوردين الغرفة التجارية الوكلاء التجاريين الشعبة البنك المركزي

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