فى موسم المشمش .. طريقه عمل قمر الدين في المنزل

تفضل بعض السيدات، تحضير قمر الدين في المنزل، بدلًا من شرائه لضمان جودته وسلامته، وأن يكون خاليا من المكونات غير الطبيعية.

وفي موسم المشمش نقدم لك طريقة تحضير لفائف قمر الدين بهدف تخزين كميات كبيرة لمدة طويلة ، وإليكِ طريقة عملها في المنزل، لاستخدامها في عمل العصائر والمهلبية.

المقادير:

مشمش صافي بدون نواة.

كوب ماء.

1/2 ليمونة.

كوب سكر.

150 جرام عسل.



طريقة عمل لفائف قمر الدين:

ضعي المشمش والماء والليمون على نار هادئة، حتى يذوب تماما.

اتركيه على النار حتى يصبح طريا تماما، ثم اتركيه يبرد.

يضرب في الخلاط حتى يصبح مهروسا.

يوضع الخليط مع السكر والعسل على النار مرة أخرى، ويقلب.

قومي بإزالة الشوائب عن السطح حتى يتغير لونه، وقلبي جيدًا، لمدة ساعة حتى يصبح القوام سميك.

احضري كيس بلاستيك غذائي، وادهنيه بزيت نباتي ويصب عليه الخليط، ثم يترك حتى يبرد.

يغلق الكيس عليه بإحكام، ويحفظ في الثلاجة.