شاهد.. آثار الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، تأكيدات الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات.

وأظهرت لقطات مصورة آثار الهجوم الروسي الذي وقع ليل السب الأحد بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أوكرانيا الأحد ، إنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه اسقط 52 من المسيرات المتفجرة الـ54 التي ارسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلجرام : "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة وقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها.

وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.

هجوم المسيرات الأكبر

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تلجرام "إنه هجوم المسيرات الأكبر الذي يستهدف العاصمة منذ بدء الغزو" الروسي، موضحة أن الهجوم "حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات!".