كيف تضمن حقك في أخذ قيمة التأمين كاملة؟ إليك التفاصيل

عرض برنامج "بيزنس" تقديم الإعلامية شيماء موسى على قناة "صدى البلد" تقريرا عن مبادرة الوعي التأميني موضحا الإجراءات التي تؤدي إلى وقف التعويض عن العميل، فعند عمل وثيقة التأمين مع الشركة المؤمنة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، ضروري أن يقوم العميل بطلب توضيح التغطيات الأساسية للوثيقة، وضرورة فهم بعض البنود مثل مبلغ التأمين وتأثير المبلغ على الوفاء بالوعد لدى شركة التأمين عند عمل وثيقة التأمين.

وتتعامل شركات التأمين مع الحوادث المبلغة والتعويضات بثلاث طرق مهمة: العلم بوقوع الضرر، إثبات سببية الضرر، حساب قيمة الضرر، ومنهم يتم معرفة المستندات المطلوبة، ويجب عند وقوع الحادث هو الإبلاغ الفوري والصدق لأخذ الحق كاملا من شركة التأمين.

وتغطي وثيقة التأمين الخاصة بالسيارات الأضرار الناتجة عن: الانقلاب، السطو والسرقة، الحريق والإنفجار، الفعل المتعمد من الغير، الضرر الناتج عن النقل من مكان لأخر، ومن أسباب عدم أخذ التعويض كاملا هو عدن الإتفاق مع شركة التأمين من البداية على تحديد قيمة الضرر في الإصلاح.