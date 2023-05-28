استعدادا لمواجهة غينيا.. 7 محترفين فى القائمة المبدئية لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، الذين سيتم استدعائهم لمعسكر شهر يونيو المقبل ويتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين محترفين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.