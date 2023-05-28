رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية تبدأ اليوم

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم باللغة الأجنبية والمستوى الرفيع، اليوم السبت، في حالة من الاستقرار والهدوء والانتظام، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد اختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم يوم الخميس الماضي، باللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بدأت من اليوم، وأنه تم التنبيه على السادة المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، واستمرت امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 27/5/2023.