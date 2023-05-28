معرفش مين هتلر.. أول تعليق من أفشة على احتفاله المثير للجدل

أثار محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الجدل باحتفاله بهدفه في مرمى طلائع الجيش الذي سجله خلال اللقاء بين الفريقين مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان افشة ": كلمت أفشة واستفسرت منه عن سبب احتفاله، قالي والله العظيم ما اعرف مين هتلر أو إيه النازية دي.

وتابع "لما لاقيت الناس بتتكلم وتقول بحتفل بإشارة هتلر وبتاع دخلت على النت أشوف مين هتلر ده لأن والله العظيم ما أعرفه، ولكن ما حدث هو أن والدي كان في المدرجات بالصدفة وحبيت أوجه له التحية.

وفاز الأهلي الجمعة الماضية على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.