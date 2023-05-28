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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 194محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 194 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه واجا وتمى الامديد وشربين وجمصة ودكرنس والجمالية وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين علي مدار 3 ايام.

واضاف أنه خلال اليوم الاول تم تحرير 75 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم تحرير 85 مخالفة تموينية واليوم الثالث تم تحرير 61 مخالفة تموينية وكانت المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات و تصرف فى دقيق بكمية قدرها 194 شيكارة دقيق ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين و توقف عن الإنتاج و عدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير و بيع بأزيد من السعر الرسمى و ذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

كما تم التحفظ علي طن سكر تموينى و133 كرتونة زيت تموينى و89 طن قمح و80 لتر بنزين و60 علبة سجائر و12 كجم لحم مفروم 22 كجم لحم بلدى و500ك لحوم مجمدة ودهون وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية.

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التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار حملات التفتيش قطاع التموين وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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