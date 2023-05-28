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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم يوضح أهمية الاعتماد الدولي للكليات .. يجذب المزيد من الطلاب الأجانب

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

 قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ان هناك العديد من الأنظمة التعليمية تسعى إلى تطوير برامجها  وفقا للمعايير العالمية، وأن العالم اليوم أصبح أكتر وعيا بوجود أهداف ومصالح مشتركة وقد طالت العولمة كافة الجوانب الحياتية بما فيها أنظمة التعليم.

واوضح حجازي عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاعتماد الدولي للكليات تتمثل أهميته في عددة نقاط منها ضمان الحصول على تعليم عالي الجودة وفقا للمعايير الدولية، إعداد خريجين مطلوبين في سوق العمل الدولي ومؤهلين لذلك بشكل كاف، إتاحة الفرصة لمراجعة الأقران من أجل التحسين والتطوير، ربط حقيقي للتعليم بالواقع وبسوق العمل.

الاعتماد الدولي للكليات يعد استثمار في التعليم

واضاف أنه من ضمن أهمية الاعتماد الدولي للكليات، جذب المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة في كلياتنا وهو ما يعتبر نوعا من الاستثمار في التعليم، وضع كلياتنا على خريطة البحث العلمي العالمية وتطوير قدراتنا البحثية والتدريسية من خلال الشراكات البحثية والاطلاع الدائم على كل المستجدات العلمية وتحسين وتطوير السمعة الأكاديمية لكلياتنا، وأنه فوائد الاعتماد الدولي بصفة عامة تنعكس على النظام التعليمي نفسه وتعود عليه بالتطوير والتحسين والاعتراف الدولي والحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للتعليم والحصول على مزيد من الاعتراف الدولي بمخرجات نظامنا التعليمي وتنعكس أيضا على سوق العمل من خلال ربطه ربطا حقيقيا بالتعليم.

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