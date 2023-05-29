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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي حول عودة محمد مغربي مدافع الفريق الأحمر المعار إلى نادي سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على فكرة إعادة محمد مغربى المعار لسموحة خاصة أنه لم يشارك مع فريقه حتى الآن بالشكل الذي يعيده مرة أخري لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

 

وأضاف:"يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت  لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عودة محمد مغربي  لتدعيم خط الدفاع في ظل رغبة كولر ضم مدافع في الموسم المقبل حيث ترى اللجنة  أن عودة اللاعب لن تكلف النادي أي مقابل في ظل مغالاة الأندية لبيع نجومها".

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