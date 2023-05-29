الهجوم الـ17 خلال عام.. إسرائيل تستهدف مواقع بمحيط دمشق ومطارها

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت على دفعتين، مواقع بمحيط دمشق ومطارها الدولي.

وحسب المرصد السوري، تم استهداف قاعدة “دفاع جوي”، تتواجد ضمنها عناصر من “حزب الله” اللبناني، في منطقتي حفير الفوقا بريف دمشق، واستهدفت الهامة ومنطقة مطار دمشق الدولي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وذكرت مصادر المرصد السوري، أن صاروخًا يرجح أنه من الدفاع الجوي السوري سقط قرب كراج مساكن رأس النبع.

كما هرعت سيارات الإسعاف نحو الأماكن المستهدفة، لنقل الجرحى.

يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الجديد هو الـ 17 للأراضي السورية، منذ مطلع العام.

وكان المرصد السوري ذكر في 6 مايو، أنه قتل 9 نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار النيرب العسكري بريف حلب.

وبذلك، يكون المرصد السوري أحصى خلال العام الجاري 2023، 17 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 12 منها جوية و4 برية.