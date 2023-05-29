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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور يومى على السلخانات والمجازر للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية في دمياط

الصحة بدمياط
الصحة بدمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط ، عدة حملات  لاحكام الرقابة على السلخانات والمجازر والأسواق للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية .

تم وضع خطة مرور مشتركة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الطب الوقائي للمرور على كافة المجازر والسلخانات العامة والخاصة في محافظة دمياط.

تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة صحة البيئة بالمديرية بقيادة  الدكتورة هناء السري و إدارة ناقلات الحشرات بقيادة الهندسة إيمان الزيني بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدمياط .

حيث تم المرور على المجازر والسلخانات والأسواق التابعة لإدارة دمياط ودمياط الجديدة و تم التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتم رصد السلبيات وإخطار الجهات المعنية.

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