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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد السفارة السويسرية والأمم المتحدة للمستوطنات يناقشان مع محافظ دمياط ملف التعاون

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

  
استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد السفارة السويسرية " الدكتورة فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا بمصر  و مارك ألكسندر جراف مدير برامج بقطاع البنية التحتية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية ، و إيمان رضوان مدير البرامج بالسفارة ، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " رانيا هداية الممثل الاقليمى للدول العربية،وعمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية "و الدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع  بالهيئة العامة للتخطيط العمراني...

فيما وقد تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وملفات التعاون التى تجرى خلال الفترة الحالية ، كما بحثت " المحافظ " آخر المستجدات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا "بمنطقة الشعراء،  وذلك وفقًا لعدد من الأهداف المتعلقة بالمحاور العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد وكذلك بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، وتضمن اللقاء أيضًا ، استعراض كافة التحديات التى تواجه عملية التنفيذ وآلية تذليلها وكذلك نتائج لقاءات فريق المشروع مع ملاك الأراضى لتعريفهم بمراحل المشروع وتفعيل المشاركة المجتمعية بالانشطة التى يتضمنها..

هذا وقد رحبت " المحافظ " بالشراكة مع الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat،  وذلك لتنفيذ عدد من البرامج والتى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة..

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دمياط الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأمم المتحدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني التنمية المستدامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برنامج الأمم المتحدة السفارة السويسرية

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