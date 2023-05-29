درة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة متابعتها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان بيج طويل ومحتشم، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات الشعر القصير.

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسطا الطول وباللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، اتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان درة توقيع دار الأزياء العالميةElisabetta Franchi، وقد بلغ سعرها 736 دولار أمريكي أي ما يقرب من 30 ألف جنيه مصري.