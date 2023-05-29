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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف توافق على تنظيم ندوة بعنوان "مظاهر التنمر في المجتمع الجامعي"

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة،  خلال جلسته رقم 221، على تنظيم ندوة بعنوان " مظاهر التنمر في المجتمع الجامعي وتقبل الآخر " بكلية الخدمة الاجتماعية، كما وافق على خطة الكلية المقترحة للمشاركة في البرنامج التنفيذي للقوافل التوعوية.

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من جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الندوة هو التوعية بمخاطر التنمر كظاهرة من ظواهر العنف في المجتمع للحد من هذه الظاهرة، فضلاُ عن استعراض طرق مواجهة التنمر وتقديم الوعي للشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى شرح مفهوم التنمر، وأشكاله وأنواعه ، وأسبابه، وأثار وعلاج التنمر.

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