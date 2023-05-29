اجتماع تنظيمي غير مسبوق لـ"الحركة الوطنية".. ويعلن الالتفاف حول القيادة السياسية| صور

اجتماع تنظيمي غير مسبوق عقدته أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القاهرة وذلك بمقر امانة الحزب في المقطم ، حيث يعد الاجتماع الأول للأمانة عقب صدور قرار اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب بتكليف المستشار هشام الهرم الأمين العام المساعد بالإشراف على أمانة الحزب بالقاهرة وشهد الاجتماع حضور رفيع المستوى من قيادات الحزب بالأمانة العامة وعلى رأسهم النائب عبد الإله عبد الحميد أمين التنظيم .



- الأعضاء يتمسكون بالانتماء الحزبي

كما شهد الاجتماع حضور مكثف وغير مسبوق لجميع كوادر واعضاء الحزب بالعاصمة وامناء الاقسام والاحياء معلنين تأكيدهم علي استمرار العمل بكافة الأمانات بالمحافظة وبذل أقصى طاقاتهم من اجل اعلاء شأن الحزب ودعم انتشاره في جميع انحاء المحافظة وضم اعضاء جدد لتقوية التشكيلات والوحدات القاعدية تأهباً لاي استحقاقات انتخابية قادمة مؤكدين رفضهم لاي خروج عن الصف الوطني او الانتماء الحزبي وعدم الانجرار وراء اي ترهات هنا او هناك ليبقي الحزب متماسكا قويا ومستمرا بقياداته وأعضائه المخلصين .

- مسيرة الحزب لن تتوقف

وقال المستشار هشام الهرم الامين العام المساعد والمشرف على أمانة الحزب بالقاهرة ان امانة الحركة الوطنية المصرية بالعاصمة تجهز لسلسلة اجتماعات وفعاليات أخرى خلال أيام في جميع الاقسام والمراكز بما يؤكد ان الحزب لن يقف علي أشخاص وان مسيرته لن تتوقف مهما حاول البعض العبث بمسيرته او تعطيل الجهود المخلصة لقياداته و التي تدفع به نحو الامام .

- الخبرة والسمعة الطيبة

ووجه الهرم التحية لكل الحضور والمشاركين وابلاغهم تحيات اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وتقديره لكل اعضاء امانة القاهرة متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم مطالبا بضرورة التحرك والانتشار السريع خلال هذه الفترة في كل الأمانات الفرعية بالقاهرة والتلاحم المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم .

وأضاف المشرف العام على أمانة الحزب بالقاهرة في تصريحات إعلامية له على هامش الاجتماع الموسع الذي انعقد في مقر أمانة المقطم بالقاهرة ان الحزب يدرك أنه أمام مرحلة فارقة في تاريخ الحياة السياسية بالدولة المصرية في ظل انطلاق جلسات الحوار الوطني الامر الذي يتطلب معه وجود قيادات داخل الحزب علي قدر كبير من المسئولية والكفاءة والخبرة والسمعة الجيدة قيادات تستطيع ان تضيف الي رصيد الحزب لا تخصم منه .

- الطفيليات ودخلاء السياسة

وفي ذات السياق أكد النائب عبد الاله عبد الحميد أمين عام التنظيم على أن الحزب خلال المرحلة المقبلة سوف يتخلص من الإنصاف والطفيليات ودخلاء السياسة لإدراكه على أنها تمثل عبئًا على مسيرته خاصة واننا امام مسار جديد للتحول الديمقراطي في مصر بما يتطلب معه وجود عناصر جاده تمتلك من الخبرة والحضور والوعي ما يمكنها من التمثيل المشرف للحزب في الجمهورية الجديدة .

مشيرا الي ان المرحلة الحالية والقادمة تتطلب منا الالتفاف حول القيادة السياسية وتنظيم سلسلة ندوات ودورات لتوعية المواطنين من المخططات التي تحيط بالوطن موجها التحية والتقدير لامانة الحركة الوطنية بالمقطم على حسن الاستقبال .

- الدفع بدماء جديدة

وتابع عبد الإله عبد الحميد في تصريحات إعلامية له على هامش الاجتماع الموسع الذي انعقد في مقر امانة المقطم بالقاهرة انه ومن هذا المنطلق قرر الحزب الدفع بدماء جديدة وتغيير حالة الجمود والتكلس في الأمانات الفرعية والمركزية بالعاصمة وضم كوادر من كافة الفئات مع التركيز علي الوجوه الشابة مشدداً على أن خريطة اولويات الحزب خلال المرحلة القادمة ستركز علي ضرورة دعم جهود الدولة للإصلاح السياسي و العمل الوطني لتخطي اي تحديات تواجهنا في ظل حوار مفتوح يضم كافة التيارات والاختلافات الفكرية والايدلوجية والسياسية .

- جانب من الحضور بالأسماء

وكان في استقبال أعضاء الأمانة العامة وأعضاء امانة القاهرة بليغ عبد الهادي امين الحزب بالمقطم وفاطمة أمين التنظيم بالمقطم وأعضاء هيئة المكتب.

كما شارك بالحضور سمير هديه عضو الامانة العامة وأمين العمال واللواء سيد عبدالله السلال وإبراهيم محمد أمين مساعد العمال وبخيت نظير أمين مساعد العمال و ياسر الشافعى أمين مساعد التنظيم والمستشار وليد الليثى أمين مساعد التنظيم ومحمد دردير أمين مساعد التنظيم ونهى فوزى أمين المحليات بالقاهرة ومحمد ابو حماده أمين تنظيم القاهرة والدكتورة إيمان عضو تنسيقيه شباب الاحزاب عن الحركة الوطنية و نسرين أمين أمينة الاعلام بالقاهرة و الدكتور أحمد شلبي امين لجنة الصحة ومحمد زقله أمين العمال بالقاهرة ورافت امين امانة السلام وسماح قنصوه والمستشار يوسف القرش وخالد الشيخ.