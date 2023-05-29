خبير سياحي: الدولة ستشهد إقبالا كبيرا داخل القطاع خلال الفترة المقبلة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الدولة تتوجه حاليًا إلى الترويج للأماكن السياحية المتواجدة بها، والتوسع فيها وزيادة التعاقدات مع منظمي الرحلات الدولية.

وأضاف محمد فاروق، الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جميع المؤشرات تدل على أن الدولة ستشهد إقبالا كبيرا من السائحين خلال الفترة المقبلة، خاصة في مرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وتابع محمد فاروق، الخبير السياحي، أن محافظتي الأقصر وأسوان تشهدان لأول مرة زيارة أعداد كبيرة من السائحين خلال فصل الصيف بمعدلات مختلفة تمامًا عن التي كنا نشهدها في السابق، لافتا إلى أن السائحين الألمان هم أكثر السائحين الذين سيأتون إلى مصر خلال الفترة المقبلة.