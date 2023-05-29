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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المؤبد لسائق حنطور بتهمة التعدي على طفلة وخطفها بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، سائق حنطور، بالسجن المؤبد وذلك بعد ثبوت اتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنطقة نائية بكرموز، وسط المدينة.

وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وباحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

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وبدأت الواقعة في القضية رقم 256 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، مدير الأمن، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز ، يفيد ببلاغ بقيام  المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، والتعدي عليها بدائرة القسم.

وكشفت التحرياع بقسم شرطة كرموز، أن المتهم، ويعمل سائق عربة حنطور، اصطحب المجني عليها، وهي طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، حيث أوهما بتوصيلها إلي أحد المحلات التجارية التي ترغب شراء وجبة غذائية منه،  من خلال توصيلها بالعربة الحنطور، وما أن ابتعد عن أعين الناس شعرت بالخوف فتعالت صرخاتها، فقام المتهم بتهدديها،  فاستجابت لتهديده، حتي وصل بها الي أحد المناطق النائية وتعدي عليها.

وعند عودتها قامت بإبلاغ والدها بالواقعة، والذي حرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة تولت التحقيق، وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

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