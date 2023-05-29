الإصابات تطيح بالنني وحامد وعاشور خارج قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا ،استبعاد طارق حامد نجم اتحاد جدة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه بالدوري السعودي .

وشهدت قائمة منتخب مصر ، استبعاد محمد النني لاعب أرسنال لعدم الجاهزية بجانب كلا من أحمد كوكا للإصابة وإمام عاشور بسبب الإصابة .

وضمت القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.