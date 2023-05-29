عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة «القبالة» ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

صدى البلد

استقبل خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وذلك اليوم الإثنين على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار، حول محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان، المقرر إقامته في شهر سبتمبر 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وتابع «عبدالغفار» إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما تم إنجازه، في مشروع دعم سياسات القطاع الصحي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي، بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلاً عن مناقشة المستجدات التي تتخذها الوزارة، فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة، التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية -غير الضرورية- ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لكافة فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

 

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل، من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كافة محافظات الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، موضحاً أنه تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلاً عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجيستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعي للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات السياق، لرفع الوعي المجتمعي تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

نجم الأهلي مفاجأة معسكر منتخب مصر المقبل

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

ترشيحاتنا

اختطاف طفل عبر لعبة ببجي.. ووالده يطالب بإعدام المتورطين|فيديو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

إصابة 27 مستوطنا إسرائيليا في حادث بغلاف غزة.. والاحتلال يفتح تحقيقا

مطالبة عاجلة من وزير الرياضة لـ الأهلي قبل مواجهة الوداد.. فيديو

وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة «القبالة» ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ