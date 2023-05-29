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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس تيار الحكمة العراقي: ناقشت مع الإمام الطيب التعاون بين الأزهر والنجف

الأمام الأكبر شيخ
الأمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس تيار الحكمة العراقي

أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، أنه عقد خلال زيارته للقاهرة العديد من اللقاءات الناجحة والتي في مقدمتها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بجانب عدد من اللقاءات  مع المراكز البحثية.

وأضاف الحكيم خلال مؤتمر صحفي له في مقر السفارة العراقية بالقاهرة، على هامش زيارته للقاهرة، أنه ناقش مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دور الأزهر الشريف والنجف الإسلامي في نشر المنهج الإسلام الاعتدالي، الذي يعبر عن رؤية الإسلام الصحيحة، وتعميق التعاون بينهما.


وأوضح رئيس تيار الحكمة العراقي، أنه سمع كلاما مطمئنا كبيرا من الامام الأكبر شيخ الأزهر عن التعاون بين الأزهر الشريف والنجف الأشرف، وأن شيخ الأزهر يدرك أهمية زيارته للنجف الأشرف في ظل التعاون بين الجانين للحفاظ على الاسلام الوسطي.
 

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