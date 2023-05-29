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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مرعب.. موجة غبار تجتاح شواطئ جازان في المملكة العربية السعودية |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

كشف مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، موجة غبار تجتاح شواطئ جازان في المملكة العربية السعودية مباشرة قبل هطول الأمطار.

وحذرت الدفاع المدني السعودي في جازان، من الأمطار والسيول، داعيا الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المركز السعودي للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة العربية السعودية، خلال الصيف.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، في تغريدة علي “تويتر”، أن “درجات الحرارة العظمى المناخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، وتنخفض تدريجيا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية”.

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وأضاف: “أظهرت خرائط التوزيع المكاني للبيانات المناخية خلال فصل الصيف أعلى وأدنى معدلات درجات الحرارة الصغرى حيث تكون أعلى المعدلات والتي تصل إلى 30 درجة مئوية على كل من المناطق التالية المدينة المنورة، والشرقية، وجازان بينما تكون أقل المعدلات على مرتفعات جبال عسير وشمال منطقة الحدود الشمالية تصل إلى حدود 17 درجة مئوية”.

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