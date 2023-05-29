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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم ضخم.. المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية تجذب استثمارات بـ47 مليار ريال

السعودية
السعودية

استقطبت المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي، استثمارات تعدّت قيمتها 47 مليار ريال سعودي، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وتتوزع الاستثمارات في قطاعات، البحر والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال سعودي.

جاء ذلك الإعلان على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في فندق ريتزكارلتون الرياض.

وشهد المنتدى منح أربع تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: "مناطقنا الاقتصادية الخاصة هي جزء من نهج شامل يعتمد على المبادرات السابقة التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، وتوفير المنصة المثالية التي تُمكّن الشركات عبر مختلف القطاعات والصناعات من تعزيز عملياتها ونموها الدولي".

من ناحيته، قال أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، نبيل خوجة: إن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "هذه مرحلة مهمة للمملكة ولنا جميعاً، نكشف فيها عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية".

وشهد المنتدى بحث الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين من حول العالم.

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