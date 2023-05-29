السعودية.. توجيه عاجل من أمير تبوك بسبب الأمطار الغزيرة

وجه أمير تبوك في المملكة العربية السعودية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس.

جاءت توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بعد نزول البرد المصاحب لـ الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وأمر أمير منطقة تبوك،برفع تقرير عاجل له عن الحالة.

كما تابع الأمير فهد، الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة اليوم الإثنين، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وحث الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع.